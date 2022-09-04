Yunanistan'da eğitim gören terörist İstanbul'da yakalandı

Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, Türkiye'ye giriş yapan ve sansasyonel eylem hazırlığındaki PKK'lı terörös,t, İstanbul'da yakalandı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken, krizi derinleştirecek bir gelişme daha yaşandı.

Yunanistan'ın varlığını reddettiği PKK kampında eğitim alarak Türkiye ye giriş yapan PKK'lı terörist, İstanbul'da eylem hazırlığındayken yakalandı.

Silahlı ve bombalı eylem planladığı ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ya göre; Yunanistan'ın başkenti Atina'ın güneydoğusunda bulunan Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve PKK/KCK’nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul’da yakalandı.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye’ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var" dedi.