Yunanistan'da rahipten kezzaplı saldırı: 11 yaralı

Kilise mahkemesinin yargıladığı bir rahip, rütbe indirimi cezası kararının açıklanmasının ardından salonda bulunanlara kezzapla saldırdı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, uyuşturucuyla ilgili bir konu nedeniyle kilise mahkemesine çıkarılan rahip, kararın açıklanmasının ardından yanında getirdiği iki şişe kezzabı, salonda bulunanların üzerine attı.

11 KİŞİYİ YARALADI

Olayda 7 rahip, 2 avukat ve 1 polisin yaralanması sonucu ilgili hastanelerde tedavi altına alındı. Kezzap gözüne isabet eden bir metropolit ise gözünü kaybetme tehlikesi ile ameliyata alındı.

YAKALANDI

Saldırgan rahip, kilise muhafızları ve polis tarafından yakalanarak Atina Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Söz konusu rahip, hakkındaki farklı şikayetler nedeniyle daha önce de görev yerinden alınıp başka bir bölgeye verilmişti.