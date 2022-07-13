Petrol
99.22
-0.27%
Euro
17.5851
1.13%
Dolar
17.4192
0.61%
Altın
973.69
1.46%
Borsa
2408
-1.07%
Bitcoin
349.579
-0.06%
BTXN Coin
7.15
-1.10%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Yunanistan’da yangın söndürme helikopteri denize düştü

    Yunanistan’ın Sisam Adası’ndaki yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü ve helikopterde bulunan 4 mürettebattan 2’sinin kayıp olduğu bildirildi.
    • 13.07.2022 - 19:48
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 20:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan’da yangın söndürme helikopteri denize düştü

    Yunanistan’ın Sisam Adası’ndaki yangına müdahale eden Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri denize düştü.

    Adadaki yangına müdahale için yerel saatle 16.39’da havalanan helikopterin, bölgedeki sert rüzgarlar nedeniyle kontrolden çıktığı ve yerel saatle 17.55’te irtibatın kesildiği aktarıldı.

    2 mürettebat kayıp

    Helikopterde, 1 Yunan, 2 Moldovalı ve 1 Romanyalı olmak üzere toplam 4 mürettebatın bulunduğu aktarılarak, 2 mürettebatın kazadan sağ olarak kurtarıldığı, 2 mürettebatın ise kayıp olduğu aktarıldı.

    İHA'ya göre Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri ile Yunan Hava Kuvvetlerinin kaybolan 2 mürettebat için insansız hava aracı ve helikopter destekli arama-kurtarma çalışması başlattığı ifade edildi.

    Yunanistan’da yangın söndürme helikopteri denize düştü VİDEO

    Yunanistan’da yangın söndürme helikopteri denize düştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü robs demiri sayesinde hayata tutundu
    3. Sayfa

    Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü robs demiri sayesinde hayata tutundu

    Tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü: 2 ölü
    3. Sayfa

    Tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü: 2 ölü

    Sanal Dünya ayrıcalıklarına ücretsiz ulaşın!
    Metabot

    Sanal Dünya ayrıcalıklarına ücretsiz ulaşın!

    Görüş Bildir