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    Yunanistan’ın ittiği 193 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir’in Menderes, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 193 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 27.10.2022 - 19:31
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    Yunanistan’ın ittiği 193 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün farklı saatlerde Menderes, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 5 can salı ve 4 lastik bot içerisindeki toplamda 193 düzensiz göçmeni kurtardı.

    Yunan'ın göçmenlere yönelik zulmü sürüyor

    Öte yandan aynı gün Çeşme açıklarında da lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 21 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

    Toplamda 214 göçmen kurtarıldı

    Karaya çıkarılan toplamda 214 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Yunanistan’ın ittiği 193 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Yunanistan’ın ittiği 193 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

    Yunanistan’ın ittiği 193 düzensiz göçmen kurtarıldı #3

    Yunanistan’ın ittiği 193 düzensiz göçmen kurtarıldı #4


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