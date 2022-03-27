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    Yunanistan'ın ittiği, Kuşadası açıklarında yakalanan 8 FETÖ'cü tutuklandı

    Yunanistan'ın ittiği, Kuşadası açıklarında yakalanan 8 FETÖ'cü tutuklandı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan ve Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 8 şüphelinin yapılan sorgusunda FETÖ üyesi oldukları saptanarak tutuklandı.
    • DHA
    • 27.03.2022 - 23:39
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    Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil girişinin yasak olduğu Dipburun Koyu'nda bir grup kaçak göçmen tespit etti. Ekipler, koyda bulunan 9 kişiyi gözaltına alarak jandarma merkezine götürdü.

    8 KİŞİ FETÖ ÜYESİ ÇIKTI

    Burada yapılan parmak izi incelemesinde şüphelilerin, Hava Kuvvetleri Komutanlığından, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle ihraç edilen ve bu suçtan dolayı yargılanmaları devam eden eski yarbay Ş.A.D., eski astsubay başçavuş M.Y., eski astsubay üstçavuş M.H., eski astsubay başçavuş T.B., eski astsubay üstçavuş G.A., eski astsubay B.S. ve eski üsteğmen F.M.O. ile örgüte ait okullarda öğretmenlik yapmış olan A.D. olduğu belirlendi.

    Diğer kişinin ise Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi.

    YUNAN TARAFINDAN GERİ İTİLDİLER

    9 şüphelinin Yunan unsurlarınca geri itildiği ve karaya çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Yunanistan ın ittiği, Kuşadası açıklarında yakalanan 8 FETÖ cü tutuklandı #1

    8 FETÖ'CÜ DE TUTUKLANDI

    Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 şüpheli tutuklanırken, Afganistan uyruklu kişi ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. FETÖ üyelerinin ifadelerinde konuşmadığı, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ise ifadesinde 8 kişiyle birlikte Yunanistan unsurlarınca geri itildiklerini söylediği öğrenildi.

     

     

    Yunanistan ın ittiği, Kuşadası açıklarında yakalanan 8 FETÖ cü tutuklandı #2

    Yunanistan ın ittiği, Kuşadası açıklarında yakalanan 8 FETÖ cü tutuklandı #3

    Yunanistan ın ittiği, Kuşadası açıklarında yakalanan 8 FETÖ cü tutuklandı #4

    Yunanistan ın ittiği, Kuşadası açıklarında yakalanan 8 FETÖ cü tutuklandı #5


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