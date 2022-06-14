Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları, mayıs ayındaki kazaları kaydetti. Saniye saniye görüntülenen kazalarda, sürücülerin dikkatsizliği gözler önüne serildi.

Aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden binlerce kişi canından oluyor...

Türkiye'de trafik kazalarını azaltmaya yönelik tedbirler artırılmaya devam ediyor.

Ancak bu tedbirleri dikkate almayıp, kural ihali yapan bazı sürücüler, sonu kötü sonuçlanan kazalara davetiye çıkarıyor.

Mayıs ayında, mal ve can kayıpları yaşatan kazalar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

6 ayrı şehirden kaza görüntüleri

Görüntülerde; Amasya, İstanbul, Bayburt, Kütahya, Niğde ve Şanlıurfa'da sürat ve kural ihlali sonucu yaşanan kazalar yer aldı.

Yurt genelinde yaşanan kazalar kameralara yansıdı ViDEO