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    Yusuf Yerkel'in oğlu, toprağa verildi

    Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel'in yaşamını yitiren 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit Yerkel, Ankara'da defnedildi.
    • 04.06.2022 - 14:48
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    Yusuf Yerkel'in oğlu, toprağa verildi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Yerkel ve ailesi dün çocuklarınını kaybetti.

    Yerkel ailesinin bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oğlu Emir Zahit Yerkel yaşamını yitirdi.

    Ankara'da defnedildi

    Emir Zahit Yerkel’in cenazesi, bugün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da katıldı.

    Yusuf Yerkel ve eşi Sümeyra Keleş Yerkel, cenazede taziyeleri kabul etti.

    Öğle kılınan cenaze namazının ardından Emir Zahit Yerkel, son yolculuğuna uğurlandı.

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