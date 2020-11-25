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    Yusufeli'nin Barhal köyünde korkutan yangın

    Bölgede bulunan bir çay evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 14:32
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 14:34
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    Yusufeli'nin Barhal köyünde korkutan yangın

    Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Altıparmak köyünde (Barhal) bulunan; düğün, kına gibi özel günler için köylülere kiralanan çay evinde dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    MÜDAHALE EDİLDİ

    Bölgedeki sağlık merkezi için de tehlike yaratan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

    Yangın nedeniyle hasar gören çay evi kullanılamaz hale geldi.

    Yusufeli'nin Barhal köyünde korkutan yangın

    Yusufeli nin Barhal köyünde korkutan yangın #1

    Yusufeli nin Barhal köyünde korkutan yangın #2

    Yusufeli nin Barhal köyünde korkutan yangın #3

    Yusufeli nin Barhal köyünde korkutan yangın #4

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