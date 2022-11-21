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Yuvacık Barajı'nda sular çekildi, köprüler göründü

Yuvacık Barajı'nda sular çekildi, köprüler göründü

İçme suyu ihtiyacının karşılanması için önemli olan Yuvacık Barajı’nda suların çekilmesi ile bazı bölgelerde toprak çatladı, köprüler açığa çıktı.