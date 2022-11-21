- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Yuvacık Barajı'nda sular çekildi, köprüler göründü
Yuvacık Barajı'nda sular çekildi, köprüler göründü
İçme suyu ihtiyacının karşılanması için önemli olan Yuvacık Barajı’nda suların çekilmesi ile bazı bölgelerde toprak çatladı, köprüler açığa çıktı.
- 21.11.2022 - 12:14
- Güncelleme : 21.11.2022 - 12:17
Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, mevsimsel nedenlere bağlı olarak yüzde 19 seviyelerine geriledi.
Gerilemenin ardından barajın bazı bölümlerinde sular çekildi, toprak çatladı. Bir zamanlar bölgede köyleri birbirine bağlayan köprüler ortaya çıktı.
Barajdaki su miktarı 9 milyon 580 bin metreküp
DHA'nın haberine göre; Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilerde, Yuvacık Barajı'nda şu anda 9 milyon 580 bin metreküp su bulunduğu ifade edildi.
İlerleyen günlerde mevsimsel yağışlara bağlı olarak su seviyesinin artması bekleniyor.