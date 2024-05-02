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Zehir tacirlerine 2 ilde operasyon: 15 gözaltı

Zehir tacirlerine 2 ilde operasyon: 15 gözaltı Tekirdağ ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.