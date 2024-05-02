Zehir tacirlerine 2 ilde operasyon: 15 gözaltı
AA

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

11 zanlı yakalandı

Şarköy, Kapaklı ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 litre kaçak içki, 30 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kırklareli'nde de jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)