Zehir tacirlerine geçit yok: 1 haftada 3 bin 609 gözaltı

Ülke genelinde son bir haftada 76 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 609 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operayonlar sürüyor...

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

3 bin 609 gözaltı

Yapılan operasyonlarda 3 bin 609 şüpheli yakalandı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

AA'nın haberine göre, aramalarda 23 kilogram esrar, bir kilogram skunk, 85 kilogram eroin, 2 kilogram kokain, 16 kilogram metamfetamin, 234 kilogram bonzai, 6 kilogram kimyasal, 13 bin captagon, 40 bin ecstasy, 25 bin sentetik ecza, 1218 kök kenevir bitkisi, 19 tabanca/tüfek ile 193 bin 296 lira ele geçirildi.