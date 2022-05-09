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- Zehir tacirlerine geçit yok: 1 haftada 3 bin 609 gözaltı
Zehir tacirlerine geçit yok: 1 haftada 3 bin 609 gözaltı
Ülke genelinde son bir haftada 76 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 609 şüpheli gözaltına alındı.
- 09.05.2022 - 14:32
- Güncelleme : 09.05.2022 - 14:52
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operayonlar sürüyor...
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
3 bin 609 gözaltı
Yapılan operasyonlarda 3 bin 609 şüpheli yakalandı.
Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
AA'nın haberine göre, aramalarda 23 kilogram esrar, bir kilogram skunk, 85 kilogram eroin, 2 kilogram kokain, 16 kilogram metamfetamin, 234 kilogram bonzai, 6 kilogram kimyasal, 13 bin captagon, 40 bin ecstasy, 25 bin sentetik ecza, 1218 kök kenevir bitkisi, 19 tabanca/tüfek ile 193 bin 296 lira ele geçirildi.