Zeynep Yılmaz'dan Leyla'nın durumu ile ilgili açıklama

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kaza geçiren kızı Leyla Ilıcalı’nın sağlık durumu ile ilgili “Kızlarımız ve sürücü arkadaşımız kazayı şükürler olsun yara almadan atlattı” dedi.

Bolu'da, Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklendi.

Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı.

KAYAK TATİLİNDEN DÖNÜYORLARDI

Sürücü ve Ilıcalı'nın kızı ve arkadaşı, başka araçla gidecekleri yere götürüldü.

Leyla Ilıcalı ve arkadaşının, Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ise kaza sonrası ilk paylaşımını yaptı.

ANNEDEN İLK PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından kızının ve arkadaşının sağlık durumu hakkında bilgi veren Yılmaz, “Kızım Leyla ve çok sevdiğimiz arkadaşı Yasmin'in içinde olduğu araç dün Bolu Kartalkaya dönüşü kayarak yoldan çıktı ve ağaca vurdu. Kızlarımız ve sürücü arkadaşımız, kazayı şükürler olsun yara almadan atlattı. Arayan, soran ve mesaj atan herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.