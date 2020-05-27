Zeynep'in katili milli boksörün 14 suçtan kaydı çıktı

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun, 14 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan 24 yaşındaki Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs'ta 26 yaşındaki erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti.

İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKINCA GÖZALTINA ALINACAK

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendisini de bıçakla yaralayan Selim Ahmet Kemaloğlu, polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemaloğlu'nun, yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

"AHMET'LE NET BİR ŞEKİLDE BİTTİ" MESAJI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de." mesajı attığı ortaya çıktı.

Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı belirlendi.

ŞİKAYETİNİ BİR GÜN SONRA GERİ ÇEKTİ

Bu arada cinayetle ilgili yürek burkan detay ortaya çıktı. Şenpınar'ın, cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi.

'BUGÜN BUNU YAPAN YARIN DAHA FAZLASINI YAPAR' DİYE UYARMIŞTIK

Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşının, öğretim üyesine, "Hocam şu an Muğla'da değilim. 2 hafta önce dayak yediğini, polise gidip uzaklaştırma verdirttiğini ama ertesi gün gidip kaldırttığını anlatmıştı. Bu kız ile çocuk uzun süredir beraber. Çocuk bu kızı arkadaşından ayırıp bodrum katta ev tutuyor. Sonra bu kız hep orada yasamaya başlıyor. Kirasına filan da yardımcı olmamış. Hep kavga ediyorlarmış. Zaten 2 hafta önce kız dayak yiyor, yüzü gözü tanınmaz hale geliyor. Bayılıp hastaneye gidiyor ama dayak yediği gün 'İmdat' diye bağırmasına rağmen ev sahibi olaya karışmıyor. Bize de bu olayı suratı iyileştikten sonra anlatıyor. Kendisini 'Bugün bunu yapan yarın daha fazlasını yapar' diye uyarmıştık ama dinletemedik. Hatta başka yerde kalmasını söyledik. Bugün de bu acı haberi aldık." mesajı attığı belirlendi.

14 AYRI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Öte yandan Kemaloğlu'nun, son olarak 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Kemaloğlu'nun 'nitelikli dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' gibi son 9 yılda, toplam 14 ayrı suç kaydı bulunduğu bildirildi.