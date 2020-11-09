Zeytinburnu sakinlerinin fuhuş isyanı

Zeytinburnu'nda mahalle sakinleri, gece geç saatlerde ortaya çıkan kadınların sokak ortasında fuhuş yapmasına tepki gösterdi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Maltepe mahallesi sanayi sitesi bölgesinde fuhuş pazarlığı yapılıyor.

Çevre sakinlerinin cep telefonuyla çektiği görüntülerde; yaklaşık 10 kadının dans edip halay çektiği, yanlarına gelenlerle de fuhuş pazarlığı yaptığı görülüyor.

Fuhuş ise ara sokaklarda yapılıyor. Sanayi sitesi esnafı her sabah sokaklarda prezervatif ve iç çamaşırlarıyla karşılaşıyor.

"PİSLİKLERİNDEN BIKTIK"

Sokak arasındaki fuhşu da görüntüleyen çevre sakinlerinder biri, "Her akşam, her gece aynı. Gelin bakın. Videolarda gördüğünüz her şey, her gece bire bir aynı olacak. Çöpçüler artık yerleri temizlemiyor. Pisliklerinden bıktık. Halay çekiyorlar. Polisleri arıyoruz, geliyorlar alıp götürüyorlar gerçekten. 2 dakika sonra serbest bırakıyorlar. Fuhuş pazarlığı ne demek? Daha önemli şeyler de yapıyorlardır. Uyuşturucu da satıyorlardır. Biz bıktık. Birileri el atmalı, bir şey yapmak lazım" dedi.

"BİZE EL İŞARETİ YAPIYORLAR"

Bir esnaf da, "Gece saat 10, 11 gibi geliyorlar halay çekiyorlar, fuhuş pazarlığı yapıyorlar. Şikayet olduğunda götürüldükten sonra döndüklerinde bize 'Gittik de ne oldu?' diye el işareti yapıyorlar. Sokak ortasında aleni fuhuş pazarlığı yapıyorlar. Yerleri temizlemekten bıktık. Dükkanlarımıza giremiyoruz. Her taraf pislik dolu. Polis gelip alıp götürüp serbest bırakıyor. Kadınları karanlık yere gidip araçlarda, sokakta fuhuş yapıp gidiyor." diye konuştu.