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- Zeytinburnu'da sokak ortasında 'yan baktın' kavgası
Zeytinburnu'da sokak ortasında 'yan baktın' kavgası
Telsiz Mahallesi üzerinde ilerleyen iki grubun tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Vatandaşın ayırmaya çalıştığı kavga kameraya yansıdı.
- 10.08.2022 - 09:53
- Güncelleme : 10.08.2022 - 10:11
İstanbul Zeytinburnu'nda nabızlar yükseldi.
Telsiz Mahallesi'nde 20.00 sularında yaşanan olayı, iddiaya göre 'yan baktın' meselesi alevlendirdi.
Taraflar birbirine saldırdı
İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kaosa dönüştü.
Taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırmaya çalışırken, olaya çevredeki vatandaş müdahale etti.
O anlar kamerada
Sokak ortasında yumrukların kullanıldığı kavga anları, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Zeytinburnu'da sokak ortasında 'yan baktın' kavgası VİDEO