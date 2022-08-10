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    Zeytinburnu'da sokak ortasında 'yan baktın' kavgası

    Telsiz Mahallesi üzerinde ilerleyen iki grubun tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Vatandaşın ayırmaya çalıştığı kavga kameraya yansıdı.
    • 10.08.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 10:11
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    Zeytinburnu'da sokak ortasında 'yan baktın' kavgası

    İstanbul Zeytinburnu'nda nabızlar yükseldi.

    Telsiz Mahallesi'nde 20.00 sularında yaşanan olayı, iddiaya göre 'yan baktın' meselesi alevlendirdi.

    Taraflar birbirine saldırdı

    İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kaosa dönüştü.

    Taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırmaya çalışırken, olaya çevredeki vatandaş müdahale etti.

    O anlar kamerada

    Sokak ortasında yumrukların kullanıldığı kavga anları, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

    Zeytinburnu'da sokak ortasında 'yan baktın' kavgası VİDEO

    Zeytinburnu da sokak ortasında yan baktın kavgası #1

    Zeytinburnu da sokak ortasında yan baktın kavgası #2

    Zeytinburnu da sokak ortasında yan baktın kavgası #3

    Zeytinburnu da sokak ortasında yan baktın kavgası #4


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    Zeytinburnu'da sokak ortasında 'yan baktın' kavgası

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