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    Zeytinburnu’nda, 15 yaşındaki sürücü kaza yaptı

    15 yaşında direksiyon başına geçen Hasan Mert Yıldırım, önce beton mikserine ardından İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 06.03.2022 - 09:16
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    Zeytinburnu’nda, 15 yaşındaki sürücü kaza yaptı

    İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, E-5 Çırpıcı Yanyol Caddesi üzerinde, iddiaya göre 15 yaşındaki Hasan Mert Yıldırım'ın kullandığı otomobil, önünde seyir halinde bulunan beton mikserine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak park halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.

    Kazada kullandığı otomobil ile makas attığı iddia edilen sürücü Hasan Mert Yıldırım ile otomobilde bulunan Arda Bozdağ ve Bilal Kahraman yaralandı.

    ÖN KOLTUKTA SIKIŞTI

    Yaralılardan Arda Bozdağ, ağır hasar alan otomobilin ön koltuğunda sıkıştı. Bozdağ, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Zeytinburnu’nda, 15 yaşındaki sürücü kaza yaptı #1

    SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

    Yaralılardan Arda Bozdağ'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Diğer 2 yaralının durumunun iyi olduğu belirlendi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Zeytinburnu’nda, 15 yaşındaki sürücü kaza yaptı #2

    Zeytinburnu’nda, 15 yaşındaki sürücü kaza yaptı #3

    Zeytinburnu’nda, 15 yaşındaki sürücü kaza yaptı #4

    Zeytinburnu’nda, 15 yaşındaki sürücü kaza yaptı #5

    Zeytinburnu’nda, 15 yaşındaki sürücü kaza yaptı #6


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