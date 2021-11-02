Zeytinburnu'nda 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi alevlerin arasından aşağıya atladı. Vatandaşların battaniye açarak kurtarmaya çalıştığı 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda Veliefendi Mahallesinde saat 01.45 sıralarında 4 katlı binanın en üst katındaki daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süreden büyüyen alevler tüm katı sardı.

Zeytinburnu'nda 4 katlı binada çıkan yangında 3 kişi aşağı atladı VİDEO

3 KİŞİ ALEVLERİN ARASINDAN AŞAĞI ATLADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki koldan da müdahale etti. Bu sırada dairede yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın yabancı uyruklu 3 kişi alevlerin arasında kalmamak için aşağı atladı.

Bir vatandaş da dumandan etkilendi.

VATANDAŞLAR BATTANİYELERLE ÖNLEM ALDI

Sokaktaki vatandaşlar ise battaniyeler ile aşağıda önlem aldı. Alevlerin yükseldiği dairede bulunan 3 yabancı uyruklu kişi beton zemine düşerek ağır yaralandı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri de alevlerin arasından atlayan 3 kişiye ve dumandan etkilenen bir kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu dairede çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası dairede hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.