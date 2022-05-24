Zeytinburnu'nda 54 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 54 kişi, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

54 göçmen daha yakalandı

Çalışmalar sonucunda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 54 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sınır dışı edilecekler

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 32 Afganistan, 14 Suriye, 5 Bangladeş ve 3 Pakistan uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.