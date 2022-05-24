Petrol
110.73
-0.05%
Euro
17.2685
1.36%
Dolar
16.0676
0.89%
Altın
964.55
1.66%
Borsa
2375
-0.25%
Bitcoin
477.117
-0.80%
BTXN Coin
13.20
-1.71%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Zeytinburnu'nda 54 kaçak göçmen yakalandı

    Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 54 kişi, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.
    • 24.05.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 17:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeytinburnu'nda 54 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul'da kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor.

    Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

    54 göçmen daha yakalandı

    Çalışmalar sonucunda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 54 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    Sınır dışı edilecekler

    Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 32 Afganistan, 14 Suriye, 5 Bangladeş ve 3 Pakistan uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

    Zeytinburnu nda 54 kaçak göçmen yakalandı #1

    Zeytinburnu nda 54 kaçak göçmen yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Sinop’ta izin alınarak salep yetiştirilmeye başlandı
    Ekonomi

    Sinop’ta izin alınarak salep yetiştirilmeye başlandı

    Beşiktaş'ta hangi futbolcularla yollar ayrılacak?
    Futbol

    Beşiktaş'ta hangi futbolcularla yollar ayrılacak?

    Görüş Bildir