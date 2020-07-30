Zeytinburnu’nda alkollü sürücü makas attı: 4 yaralı

‘Makas’ attığı ileri sürülen alkollü sürücünün aynı yönde giden başka araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

İstanbul Topkapı istikametine seyir halinde olan 03 VK 542 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Boncuk, aynı yöne giden lüks bir otomobille yarışa girip ‘makas’ atarak ilerdi.

Boncuk, E-5 Zeytinburnu mevkisinde ‘makas’ attığı sırada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü daha sonra aynı yöne giden Numan Önder idaresindeki 34 TEL 76 plakalı taksiye çarptı.

SAVRULARAK BARİYERLERE ÇARPTI

Kontrolden çıkan otomobil savrularak bariyerlere çarparken, çarpmanın etkisiyle taksi de yan şeritte giden Mehmet Canbolat idaresindeki 35 HB 1211 plakalı başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Canbolat’ın kullandığı otomobil önce refüje çarptı, ardından savrularak yan yolun bariyerlere çarpıp takla attı.

4 KİŞİ YARALANDI

İbrahim Boncuk’un kullandığı otomobil ise savrularak yaklaşık 40 metre ileride yol bariyerlerine çarpıp, takla attı. Kazada sürücü İbrahim Boncuk ile yanındaki Hakan Boncuk ve diğer sürücü Mehmet Canbolat ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi araçlarda sıkışarak yaralandı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Boncuk ve yanındaki Hakan Boncuk’u kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Diğer araçtakiler ise vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü İbrahim Boncuk’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ARACININ İÇERİSİNDE İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU

Öte yandan İbrahim Boncuk'un kullandığı araçta ve yola savrulan çok sayıda içki şişesi görüldü.

Kaza nedeniyle E-5 Topkapı istikametinde trafik, bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından aksayan trafik normale döndü.