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    Zeytinburnu'nda aracın ön kaputunda seyahat etti

    Sosyal medyaya video çekmek için süratle giden aracın ön kaputunda seyahat eden genç, adeta ölüme meydan okudu.
    • İHA
    • 03.08.2020 - 17:24
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    Zeytinburnu'nda aracın ön kaputunda seyahat etti

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Rauf Denktaş Caddesi üzerinde, bir kişi süratle giden aracın ön kaputunda seyahat etti.

    SOSYAL MEDYA UĞRUNA ÇEKİM YAPTILAR

    Otomobilde bulunan bir şahıs ise arkadaşının o anlarını aracın camından sarkarak kameraya çekti. Gençlerin sosyal medyada paylaşmak için ölüme meydan okurcasına yaptıkları bu hareket büyük tepki çekti.

    Zeytinburnu'nda aracın ön kaputunda seyahat etti #1

    DRİFT YAPIP, TOZU DUMANA KATTI

    Öte yandan, aynı ilçede dikkat çeken bir olay daha yaşandı.

    İSPARK’a ait olan direksiyon eğitimi alanına gelen bir sürücü, kullandığı otomobil ile dakikalarca drift yaptı. Tozu dumana katan gence şikayet üzerine olay yerine gelen bekçiler müdahale etti.

    Bekçilerin uyarısı ile sürücü alandan uzaklaştı.

    Zeytinburnu'nda aracın ön kaputunda seyahat etti

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