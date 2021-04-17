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    Zeytinburnu'nda ayaklarına olta iğnesi batan martıyı kurtardılar

    Sahili'nde sabah koşusu yapan iki kişi, ayaklarına misina dolanan ve çok sayıda olta iğnesi battığı için uçamayan martıyı kurtardı. İğnelerinin penseyle çıkarılma anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 17.04.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 09:40
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    Zeytinburnu'nda ayaklarına olta iğnesi batan martıyı kurtardılar

    İstanbul Zeytinburnu Sahili'nde koşu yapan iki kişi, yeşillik alanda ayaklarına olta ipi dolanan bir martının uçamadığını fark etti.

    Hırkayla üstünü örterek yakalayan kişiler, martının ayaklarına çok sayıda olta iğnesinin de batmış olduğunu gördü.

    ÇARESİZ MARTIYI KURTARDILAR

    Ayaklarındaki iğneleri penseyle tek tek çıkaran iki kişi, martının uçmasını sağladı.

    Biri olta iğnelerini çıkarırken arkadaşı da yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.
    Zeytinburnu'nda ayaklarına olta iğnesi batan martıyı kurtardılar VİDEO


    Zeytinburnu nda ayaklarına olta iğnesi batan martıyı kurtardılar #1

    Zeytinburnu nda ayaklarına olta iğnesi batan martıyı kurtardılar #2

    Zeytinburnu nda ayaklarına olta iğnesi batan martıyı kurtardılar #3

    Zeytinburnu nda ayaklarına olta iğnesi batan martıyı kurtardılar #4

    Zeytinburnu nda ayaklarına olta iğnesi batan martıyı kurtardılar #5

    Zeytinburnu nda ayaklarına olta iğnesi batan martıyı kurtardılar #6

    Zeytinburnu nda ayaklarına olta iğnesi batan martıyı kurtardılar #7

    Zeytinburnu nda ayaklarına olta iğnesi batan martıyı kurtardılar #8

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