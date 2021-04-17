Haberler

3. Sayfa Haberleri

Zeytinburnu'nda ayaklarına olta iğnesi batan martıyı kurtardılar

Zeytinburnu'nda ayaklarına olta iğnesi batan martıyı kurtardılar

Sahili'nde sabah koşusu yapan iki kişi, ayaklarına misina dolanan ve çok sayıda olta iğnesi battığı için uçamayan martıyı kurtardı. İğnelerinin penseyle çıkarılma anları kameraya yansıdı.