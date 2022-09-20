Zeytinburnu’nda beton parçaları kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü

6 katlı iş hanının çatısından kopan beton parçaları, kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü. O sırada pastaneden çıkan anne ile küçük kızı yaralandı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Veliefendi Mahallesi'ndeki bir pastaneye alışveriş için giren Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı M.A., çıktıktan sonra kaldırımda yürümeye başladı.

Tekrar pastaneye yönelen kız çocuğu içeriye girdi, anne bu kez kapıda bekledi.

Beton parçaları kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü

Seyran A. küçük kızı ile pastaneden ayrılırken, iş hanı olarak kullanılan 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları, kaldırımın da yoğunlaştığı sırada yukarıdan düştü.

Kaldırımdakiler olayın şoku ile uzaklaşırken, küçük M.A. ne yapacağını şaşırdı.

O anlar kamerada

Anne Seyran A. geri dönerek kızını aldı ve uzaklaştı.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında yaşanan olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Zeytinburnu'nda binadan kopan beton parçaları kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü VİDEO

Sağlık durumları iyi

Beton parçalarının isabet ettiği Seyran A.’nın başından yaralandığı, kız çocuğu M.A.’nın da parmağının kırıldığı öğrenildi.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan anne ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis sokağı kapattı

Öte yandan iş hanının çatısında, beton parçalarının düşme ihtimaline karşı filelerle önlem alındığı ortaya çıktı.

Olayın ardından sokağa gelen polis ve itfaiye ekipleri, sokağı kapatarak çalışma yaptı.

İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla binanın çatısında düşme tehlikesi bulunan beton parçalarını tek tek topladı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

“Büyük bir panik yaşandı”

DHA’ya konuşan pastanenin sahibi Erhan Mandev, “Beton parçalarının bildiğimiz kadarıyla daha önce sıvaları kalkmıştı. Orada önlem olarak file germişlerdi. File de fazla beton birikince üzerlerine düştü. Kadının başı yaralıydı, ambulans çağırdık. Kadının aklı yerindeydi ama önlem amaçlı götürdüler. Çocukta da herhangi bir yara görünmüyordu ama çok panik yaptılar. Büyük bir panik yaşandı. Şuradaki beton parçaları direkt onların üzerine düştü.” dedi.