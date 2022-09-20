Petrol
92.56
0.61%
Euro
18.3376
0.04%
Dolar
18.303
0.05%
Altın
981.68
-0.25%
Borsa
3198
0.00%
Bitcoin
357.451
4.15%
BTXN Coin
7.98
-1.35%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Zeytinburnu’nda beton parçaları kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü

    6 katlı iş hanının çatısından kopan beton parçaları, kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü. O sırada pastaneden çıkan anne ile küçük kızı yaralandı.
    • 20.09.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 11:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeytinburnu’nda beton parçaları kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü

    İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Veliefendi Mahallesi'ndeki bir pastaneye alışveriş için giren Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı M.A., çıktıktan sonra kaldırımda yürümeye başladı.

    Tekrar pastaneye yönelen kız çocuğu içeriye girdi, anne bu kez kapıda bekledi.

    Beton parçaları kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü

    Seyran A. küçük kızı ile pastaneden ayrılırken, iş hanı olarak kullanılan 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları, kaldırımın da yoğunlaştığı sırada yukarıdan düştü.

    Kaldırımdakiler olayın şoku ile uzaklaşırken, küçük M.A. ne yapacağını şaşırdı.

    O anlar kamerada

    Anne Seyran A. geri dönerek kızını aldı ve uzaklaştı.

    Dün akşam saat 19.30 sıralarında yaşanan olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Zeytinburnu'nda binadan kopan beton parçaları kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü VİDEO

    Sağlık durumları iyi

    Beton parçalarının isabet ettiği Seyran A.’nın başından yaralandığı, kız çocuğu M.A.’nın da parmağının kırıldığı öğrenildi.

    Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan anne ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Zeytinburnu’nda beton parçaları kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü #1

    Polis sokağı kapattı

    Öte yandan iş hanının çatısında, beton parçalarının düşme ihtimaline karşı filelerle önlem alındığı ortaya çıktı.

    Olayın ardından sokağa gelen polis ve itfaiye ekipleri, sokağı kapatarak çalışma yaptı.

    İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla binanın çatısında düşme tehlikesi bulunan beton parçalarını tek tek topladı.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Zeytinburnu’nda beton parçaları kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü #2

    “Büyük bir panik yaşandı”

    DHA’ya konuşan pastanenin sahibi Erhan Mandev, “Beton parçalarının bildiğimiz kadarıyla daha önce sıvaları kalkmıştı. Orada önlem olarak file germişlerdi. File de fazla beton birikince üzerlerine düştü. Kadının başı yaralıydı, ambulans çağırdık. Kadının aklı yerindeydi ama önlem amaçlı götürdüler. Çocukta da herhangi bir yara görünmüyordu ama çok panik yaptılar. Büyük bir panik yaşandı. Şuradaki beton parçaları direkt onların üzerine düştü.” dedi.

    Zeytinburnu’nda beton parçaları kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü #3

    Zeytinburnu’nda beton parçaları kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü #4

    Zeytinburnu’nda beton parçaları kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü #5

    Zeytinburnu’nda beton parçaları kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü #6


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    B12 vitamini eksikliği kendisini böyle gösteriyor! Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat...
    Sağlık

    B12 vitamini eksikliği kendisini böyle gösteriyor! Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat...

    Buket Aydın ile Yüz Yüze, yeni bölümleriyle Haber Global’de
    Medya

    Buket Aydın ile Yüz Yüze, yeni bölümleriyle Haber Global’de

    Görüş Bildir