Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi’nde dün gece, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Olayda Muhammed Ç. (20), Ahmet D. (27) ve Furkan B. (20) bıçakla yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet D., hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise hastanede sürüyor.

SABIKALARI KABARIK ÇIKTI

Polis ekipleri, ölen Ahmet D.’nin 5, yaralılardan Muhammed Ç.’nin 7 ve Furkan B.’nin 8 suç kaydı bulunduğunu belirledi.

YARALILARA İLK MÜDAHALE ESNAFTAN

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan esnaf Emirhan Alataş, basın mensuplarına, yerde yatan iki gence havlu ve bezle tampon uyguladıklarını söyledi. Alataş, “Yaralılardan birisi ağırdı, 2-3 yerinden bıçaklanmıştı.” dedi.