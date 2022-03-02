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    Zeytinburnu'nda bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı

    Zeytinburnu'nda husumetli olduğu şahsa ateş açan Afganistan uyruklu şahıs, akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 23:45
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 23:59
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    Zeytinburnu'nda bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Nuripaşa İsa Yusuf Alptekin Sokak’ta yaşanan olayda, saat 17.00’de yaşanan olayda Afganistan uyruklu bir şahıs cadde üzerindeki husumetlisine yaklaşarak 3 el ateş edip olay yerinden kaçmıştı.

    KURŞUN YAĞDIRDI

    Olayın devamında ise husumetlisine kurşun yağdıran şahıs, Nuripaşa Mahallesi 67/3 Sokağa geldi. Sokak içerisinde yürüyen şahıs, kurşun sıktığı Afgan gençlerin yakınları tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı şahsı kontrol etti. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

    Zeytinburnu'nda bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı VİDEO

    Zeytinburnu nda bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Şüpheli şahısların gelişi ve kaçışı kameraya yansıdı Zeytinburnu’nda yaşanan silahlı saldırı öncesinde şüpheli şahısların gelişi ve kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gündüz kurşun yağdıran şahsın minibüsten inerek sokakta yürümeye başladığı ve sonrasında ise kaçışmaların yaşandığı görülüyor.

    Zeytinburnu nda bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı #2


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