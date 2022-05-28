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    Zeytinburnu'nda bisikletliye çarpan otomobil takla attı

    Bisikletliye çarpan otomobil çarpmanın etkisiyle taklalar atarken bisiklet kullanan şahsın yola savrularak ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 28.05.2022 - 10:58
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    Zeytinburnu'nda bisikletliye çarpan otomobil takla attı

    İstanbul Zeytinburnu D-100 Karayolu yan yolda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarptı.

    Bisikletliyle birlikte yola savrulan kişi ağır yaralanırken otomobil de takla attı.

    Ağır yaralandı

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı.

    Takla atan otomobil de çekiciyle yoldan kaldırıldı

    Polis, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, takla atan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

    Zeytinburnu nda bisikletliye çarpan otomobil takla attı #1

    Zeytinburnu nda bisikletliye çarpan otomobil takla attı #2

    Zeytinburnu nda bisikletliye çarpan otomobil takla attı #3

    Zeytinburnu nda bisikletliye çarpan otomobil takla attı #4

    Zeytinburnu nda bisikletliye çarpan otomobil takla attı #5

    Zeytinburnu nda bisikletliye çarpan otomobil takla attı #6

    Zeytinburnu nda bisikletliye çarpan otomobil takla attı #7

    Zeytinburnu nda bisikletliye çarpan otomobil takla attı #8


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