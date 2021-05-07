Enkaz altında kalmaktan kıl payı kurtulan Ümmü Gülsüm Yılmaz, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 5 katlı Hilal Apartmanı çöktü.

Sahur vakti gelen sesler üzerine bina boşaltılarak büyük bir facianın önüne geçilmişti.

Binanın çöktüğü esnada orada olan Ümmü Gülsüm Yılmaz, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"BİNA ÇÖKÜYOR DEMEYE KALMADAN.."

Evdeki eşyalarını almak için eşi Kadir Yılmaz ile binaya geldiğini söyleyen Ümmü Gülsüm Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;

"Yukarıya çıkayım eşyalarımı toplayayım dedim. Bir çatırtı geldi. 'Kadir bak çatırtı geliyor' dedim. 'Yok bir şey olmaz' dedi. 'İnelim aşağı' dedi. İndi aşağıya. 'Dur dedim çıkayım da birkaç parça bir şey daha alayım' dedim. Kedi bir o yöne gidiyor bir o yöne gidiyor. Kadir kovaladı kediyi. 'Çabuk kaç, bina çöküyor' demeye kalmadı kaçtım. Her şey orada kaldı. Bilmiyorum ne yapacağım ne edeceğim."

Zeytinburnu'nda, çöken binanın enkazında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO

"ÇITIRTI ÇOĞALINCA KAÇTIM"

Ümmü Gülsüm Yılmaz'ın eşi Kadir Yılmaz ise "Eşim o binadan çıkmıştı 10 dakika önce. 'Kadir ses geliyor binadan' dedi. 'O zaman inelim dedim durmaya gerek yok'. Baktım çıtırtı sesi çoğaldı kaçtım." dedi.