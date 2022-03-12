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    Zeytinburnu'nda direğe tırmanan şahıs elektrik tellerini koparmaya çalıştı

    Akli dengesi yerinde olmadığı söylenen şahıs, elektrik direğine tırmanıp, telleri koparmaya çalıştı. Şahsın girişimi polis tarafından engellendi.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 09:27
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    Zeytinburnu'nda direğe tırmanan şahıs elektrik tellerini koparmaya çalıştı

    Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde psikolojik problemleri olduğu iddia edilen şahıs garip tavırlar sergileyerek sokakta yürüdü.

    Kimliği bilinmeyen şahıs, ardından yolun üzerinde bulunanan elektrik direğine tırmanmaya başladı.

    TELLERİ KOPARMAYA ÇALIŞTI

    Tırmanışını bitiren şahıs, elektrik tellerini tek tek koparmaya çalışırken, çıkan kıvılcımlar mahalleli tarafından fark edildi.

    GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

    Paniğe kapılan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Şüpheli telleri kopartamadan elektrik direğinden indirilip, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Zeytinburnu nda direğe tırmanan şahıs elektrik tellerini koparmaya çalıştı #1


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