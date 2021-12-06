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    Zeytinburnu'nda döner bıçağı ile kavga: 1 yaralı

    Veliefendi Mahallesi'nde tartışmaya başlayan iki şahıstan birinin arkadaşlarını çağırmasıyla büyüyen kavga, döner bıçaklarıyla saldırıya dönüştü. Yaralanan 1 kişi yoğun bakıma alındı.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 16:53
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    Zeytinburnu'nda döner bıçağı ile kavga: 1 yaralı

    İstanbul Zeytinburnu, Veliefendi Mahallesi'nde tekstil işinde çalışan bir şahısla, aralarında önceden husumet bulunan yabancı uyruklu iki şahıs tartışmaya başladı.

    Giderek alevlenen tartışmada taraflardan biri, arkadaşlarını çağırdı.

    Döner bıçağı, satırla ve sopayla olay yerine gelen grup, karşı tarafa saldırmaya başladı.

    DÖNER BIÇAĞIYLA YARALANDI

    Satır ve döner bacağıyla boynu ile kafasından yaralanan şahıs, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

    Zeytinburnu'nda döner bıçağı ile kavga: 1 yaralı VİDEO

    YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

    Zeytinburnu nda döner bıçağı ile kavga: 1 yaralı #1

    TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR

    Yaralanan yabancı uyruklu tekstil işçisinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    "4-5 KİŞİ AYNI ANDA BİR KİŞİYE SALDIRDI"

    Olayla ilgili konuşan Hüseyin Haketis isimli vatandaş, “Cuma günü kavga oldu. Burada çalışan iki tane yabancı uyruklu eleman önceden tartışıyordu. Biz de burada oturuyorduk. Bir anda tartışma çıktı. Tartışmanın arasına girdiğimizde birbirlerine satırlarla saldırmaya başladılar, adam yerde yatmaya başladı. Kafadan, boynundan ve kolundan kesikler oluştu, satırla kestiler. 4-5 kişi aynı anda bir kişiye saldırınca, birbirlerinin kafalarını yaraladılar. Yerde yatıyordu, ambulans geldi adamı götürdüler. Duyduğumuza göre durumu iyi ama tanımıyoruz. İnşallah önemli bir şeyi yoktur.” şeklinde konuştu.

    Zeytinburnu nda döner bıçağı ile kavga: 1 yaralı #2

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