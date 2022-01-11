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    Zeytinburnu'nda drift atan sürücü kamerada

    Trafikte tehlikeli anlara sebep olan driftçi maganda, polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 9 bin TL para cezası kesildi.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 10:38
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    Zeytinburnu'nda drift atan sürücü kamerada

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Litros Ayvalı Dere Caddesi'nde 34 BFF 48 plakalı aracıyla drift atan S.S., aracıyla drift yapıp o anları sosyal medyada paylaştı.

    Görüntüler polis ekiplerini harekete geçirdi.

    9 BİN LİRA CEZA YEDİ

    Ekipler sürücü S.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    S.S.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Drift) maddesine istinaden 9 bin 125 lira para cezası kesildi.

    EHLİYETİ GEÇİCİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

    Sürücü belgesinin 60 gün süreyle geçici olarak iptal ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edildiği ayrıca S.S.'ye TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapıldığı bildirildi.

    Zeytinburnu nda drift atan sürücü kamerada #1

    Zeytinburnu nda drift atan sürücü kamerada #2


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