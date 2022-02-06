Engelli bir vatandaş tarafından işletilen tekel bayiine giren yabancı uyruklu iki şahıs, hırsızlık yaptı. Dükkan sahibi, kaçan hırsızları tekerlekli sandalyesi ile kovalayarak yakalamaya çalıştı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde, dün saat 19.00 sıralarında, tekel bayisine yabancı uyruklu iki şüpheli geldi.

Dükkan sahibinin engelli olduğu gören iki şüpheli, kendi aralarında konuşarak bir plan yaptı.

ARKALARINDAN GİTMEYE ÇALIŞTI

Daha sonra kasadaki işlerini halleden şüpheliler alkollü içecek çalıp hızla uzaklaştı. Hırsızlık olayını fark eden engelli dükkan sahibi, tekerlekli sandalyesi ile hırsızların arkalarından gitmeye çalıştı.

Zeytinburnu'nda engelli vatandaş, hırsızları tekerlekli sandalyesi kovaladı ViDEO

KAMERAYA YANSIDI

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde şüphelilerin bir süre dükkanda alışveriş yapıyormuş gibi ürünlere göz gezdirdikleri, daha sonra kendi aralarında konuşup alkollü içecek çalıp kaçtıkları görüldü. Tekerlekli sandalyesi ile hırsızların peşinden giden iş yeri sahibi, bir süre sonra güçlükle dükkanına geri döndü.