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    Zeytinburnu'nda kadına şiddet: Eşini yol ortasında dövdü

    İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, yolda yürüdüğü eşini 5 yaşındaki kızının önünde darbetti.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 11:09
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    Zeytinburnu'nda kadına şiddet: Eşini yol ortasında dövdü

    İstanbul Zeytinburnu'nda 5 yaşlarındaki kız çocuğunun elinden tutan genç kadın, eşi olduğu öne sürülen bir erkekle sokak üzerinde tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü.

    "ÖLÜMLE TEHDİT EDİP DARBETTİ"

    Öfkeli adam, "Şeytan senin kolunun altına girmiş." diyerek genç kadını darbetti. Ölüm tehditleri savuran adam, genç kadının yüzüne tükürdü.

    Ardından darbettiği eşiyle tartışarak yürümeye devam etti.

    Madur kadının yaşadığı zor anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Zeytinburnu’nda kadına şiddet

    Zeytinburnu nda kadına şiddet: Eşini yol ortasında dövdü #1

    Zeytinburnu nda kadına şiddet: Eşini yol ortasında dövdü #2

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