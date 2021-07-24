Zeytinburnu'nda eski komşusunun evini kurşunladı

Eşinden boşandıktan sonra "Bana büyü yaptınız, sizin yüzünüzden ayrıldım" diyerek İlyas Kandemir'in evine saldıran eski komşu gözaltına alındı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Beştelsiz Mahallesi'nde yaşayan İlyas Kandemir'in iki yıldır eski komşusu Veli Yılmaz ile başı dertte.

İddiaya göre Veli Yılmaz 2 sene önce eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

"BÜYÜ YAPTINIZ, SİZİN YÜZÜNÜZDEN BOŞANDIM"

Bunu üzerine Yılmaz, Kandemir'i, "Bana büyü yaptınız. Sizin yüzünüzden ayrıldım." diyerek ölümle tehdit etmeye başladı.

TAŞINMAK ZORUNDA KALDILAR

İlk olarak Kandemir'in evinin kapısını kıran Yılmaz, bir süre sonra Kandemir'in evinin kapısını kurşunladı. Yaşadığı olaylardan sonra Kandemir evden taşınmak zorunda kaldı.

YENİ EVİNİ VE İŞ YERİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Veli Yılmaz en son salı günü komşusunun yeni adresini bularak evini ve iş yerini kurşunladı. Kandemir'in şikayeti üzerine Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Veli Yılmaz'ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü. Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"HER GÜN PEŞİMİZDE"

Olayla ilgili konuşan Kandemir, "Bizim iki senedir uğraştığımız Veli Yılmaz, bizi her şeyden mahrum bıraktı. İş yerime ve evime silah sıktı. Bu adamı defalarca şikayet ettim bir sonuç alamadım. Yetkililerden bu kişiye büyük bir ceza vermesini istiyorum. Evimden yolumdan etti, taşındık ama her gün peşimizde. Bayram günü geldi iş yerime sıktı. Tek başıma mücadele ediyorum.

"ÇOCUKLARIMI KORKARAK DIŞARI ÇIKARIYORUM"

İki sene önce eşinden ayrıldı. 'Bize büyü yaptınız' diye iftira atıyor. Bizim büyü ile işimiz olmaz, ben büyü yapsaydım zengin olurdum. Büyü ile uğraşsaydım farklı yerlerde olurdum. Çocuklarımı evimden korkarak çıkartıyorum. Balkonda çocuklarımla oynarken silahla sıktı." dedi.