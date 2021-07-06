Euro
10.2771
-0.15%
Dolar
8.6675
0.04%
Altın
503.62
0.87%
Borsa
1.393
0.06%
Bitcoin
300.918
1.44%
EXEN Coin
29.08
-1.62%
23ºC
İstanbul
Yağmur 23 C

    Zeytinburnu’nda İBB çalışmaları sırasında su borusu patladı

    Kanalizasyon hattı yenileme çalışması sırasında, içme suyu borusu patladı. Yolda meydana gelen çukurlar sürücülere zor anlar yaşattı.
    • İHA
    • 06.07.2021 - 11:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeytinburnu’nda İBB çalışmaları sırasında su borusu patladı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Zeytinburnu’na bağlı Nuripaşa Mahallesi 15’inci Sokak üzerinde kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları başlattı.

    Çalışmalar sırasında içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokak sular altında kaldı.

    Yolda oluşan çukurlar, sürücülere zor anlar yaşattı.

    VATANDAŞLAR DURUMA İSYAN ETTİ

    Çukura düşen bir aracı çıkarmak için uzun uğraşlar veren vatandaşlar, duruma isyan etti.

    Otomobil, ekiplerin çalışmaları ile çıkarılabildi.

    Patlayan boru, ekiplerin çalışmalarıyla onarıldı.

    Zeytinburnu’nda İBB çalışmaları sırasında su borusu patladı VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir