Kanalizasyon hattı yenileme çalışması sırasında, içme suyu borusu patladı. Yolda meydana gelen çukurlar sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Zeytinburnu’na bağlı Nuripaşa Mahallesi 15’inci Sokak üzerinde kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları başlattı.

Çalışmalar sırasında içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokak sular altında kaldı.

Yolda oluşan çukurlar, sürücülere zor anlar yaşattı.

VATANDAŞLAR DURUMA İSYAN ETTİ

Çukura düşen bir aracı çıkarmak için uzun uğraşlar veren vatandaşlar, duruma isyan etti.

Otomobil, ekiplerin çalışmaları ile çıkarılabildi.

Patlayan boru, ekiplerin çalışmalarıyla onarıldı.

Zeytinburnu’nda İBB çalışmaları sırasında su borusu patladı VİDEO