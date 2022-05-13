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Zeytinburnu'nda iki Afgan ev arkadaşını öldürdü

Zeytinburnu'nda iki Afgan ev arkadaşını öldürdü

Hem iş hem de ev arkadaşı olan 3 Afganın kavgası cinayetle bitti. Şahıslardan biri bıçakla katletildi. Saldırganlar ise Sakarya'da yakalandı.