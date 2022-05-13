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    Zeytinburnu'nda iki Afgan ev arkadaşını öldürdü

    Hem iş hem de ev arkadaşı olan 3 Afganın kavgası cinayetle bitti. Şahıslardan biri bıçakla katletildi. Saldırganlar ise Sakarya'da yakalandı.
    • 13.05.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 10:33
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    Zeytinburnu'nda iki Afgan ev arkadaşını öldürdü

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Telsiz Mahallesi'nde aynı evde kalan Afganistan uyruklu Ahmet Soltanı, Muhammadi H. ve Kalender H. arasında 6 Mayıs günü bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    Tartışmanın alevlenmesiyle Soltanı, iki arkadaşı tarafından defalarca bıçaklanarak apartman boşluğuna bırakıldı.

    Kurtarılamadı

    İHA'nın haberine göre yaralı şahıs sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlıları ortadan kayboldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    "Hak etmişti"

    Polis, Muhammadi H.'nin, diğer bir ev arkadaşı Muhammed Alim S.'yi telefonla arayarak evdeki pasaportunu getirmesini istediği, Ankara'ya kaçacağını söylediği, Soltani'nin ölümüyle ilgili de "Hak etti yaptım." dediği bilgisine ulaştı.

    Katiller Sakarya'da yakalandı

    İl dışına kaçtığı belirlenen iki şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sakarya'da yakalandı. Zanlılar, sorguları yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Zeytinburnu'nda iki Afgan ev arkadaşını öldürdü ViDEO

    Zeytinburnu nda iki Afgan ev arkadaşını öldürdü #1

    Zeytinburnu nda iki Afgan ev arkadaşını öldürdü #2

    Zeytinburnu nda iki Afgan ev arkadaşını öldürdü #3

    Zeytinburnu nda iki Afgan ev arkadaşını öldürdü #4


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