Zeytinburnu'nda kadın cinayeti kamerada

Afganistanlı kadının, eski kocası tarafından defalarca bıçaklanıp öldürülmesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Katil koca ise yakalandı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak’ta eski kocasıyla oturan Fatıma Ayderi (28), kendisi gibi Afganistanlı eski kocası Mehmed T. (30) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.

Kadın, kanlar içinde yere yığılırken Mehmed T., koşarak olay yerinden uzaklaştı.

KATİL KOCA YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yapılan incelemede Ayderi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayderi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, katil zanlısı Mehmed T.'yi yakaladı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin, Ayderi ile bir süre oturduktan sonra belinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.