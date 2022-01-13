Girdikleri binanın dış kapısını çalan hırsızları kameradan gören bina sakinleri, diğer kapının da çalınmaması için kaynak yaptı.

Dün İstanbul Zeytinburnu'ndaki Telsiz Mahallesi’nde 2 şüpheli kişi, sokak üzerindeki bir binanın önüne geldi.

Şüphelilerden biri etrafı kolaçan ederken diğeri binanın dış kapısını söktü.

Yaklaşık 10 dakika süren hırsızlığın ardından şüpheliler söktükleri kapı ile olay yerinden uzaklaştı.

KAPININ ÇALINMA ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin binanın önünde beklediği görülüyor. Bir süre sonra diğer şüpheli söktüğü kapıyla binadan çıkıyor.

Zeytinburnu'nda kapı çalan hırsızlar kamerada VİDEO







"10 DAKİKA SONRA KAPIYLA BİRLİKTE ÇIKIYOR"

Hırsızlığı güvenlik kamerasından gördüklerini söyleyen apartman sakini Hidayet Çaylak, "Biri burada bekliyor. Diğeri içeri giriyor. 10 dakika sonra kapıyla beraber çıkıp gidiyor. Görmesinler diye diğer tarafa gidiyor. 3-4 tane demirciyi aradım. Oralarda yoktu. Zeytinburnu’ndaki bir yere arabayla götürüyorlarmış. Orada onlara satıyorlarmış." dedi.

"DİĞER KAPIYI DA SÖKMESİNLER DİYE KAYNAK YAPTIM"

Yaşanan olaya şaşırdığını ifade eden Çaylak, "Diğer kapıyı da sökmesinler diye kaynak yaptırdım. Kapı bu. Bunun değeri nedir ki? Hırsıza kilit olmaz. Hırsız götürür. Burayı keşfetti. Kapı değil insanı götürecekler. Burası berbat bir yer." diye konuştu.