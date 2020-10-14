İstanbul Zeytinburnu'nda, iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleriyle kavgaya karışanlara arasında arbede yaşandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesi G4 Sokak üzerinde, sokak içinde iki aile arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAVGAYA MÜDAHALE EDERKEN POLİSE DE SALDIRDILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ayırırken, taşkınlık çıkartan bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı.

Bu sırada bir grup elinde sopalarla polise saldırdı. Bu sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında silah sesleri duyuldu.

Zeytinburnu'nda kavgaya müdahale eden polise saldırdılar

BİRİ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Kurşunun isabet ettiği 1 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bu arada, kavgada darp edilerek yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan olay çevresindeki vatandaşların cep telefonu kamarasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin tarafları ayırmaya çalıştığı, bir grubun ellerinde sopalarla polislere saldırdığı, kargaşanın yaşandığı ve silah seslerinin duyulduğu görülüyor.