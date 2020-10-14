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    Zeytinburnu'nda kavgaya müdahale eden polise saldırdılar

    İstanbul Zeytinburnu'nda, iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleriyle kavgaya karışanlara arasında arbede yaşandı.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 22:44
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 22:44
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    Zeytinburnu'nda kavgaya müdahale eden polise saldırdılar

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesi G4 Sokak üzerinde, sokak içinde iki aile arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    KAVGAYA MÜDAHALE EDERKEN POLİSE DE SALDIRDILAR

    Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ayırırken, taşkınlık çıkartan bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı.

    Bu sırada bir grup elinde sopalarla polise saldırdı. Bu sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında silah sesleri duyuldu.

    Zeytinburnu'nda kavgaya müdahale eden polise saldırdılar

    Zeytinburnu nda kavgaya müdahale eden polise saldırdılar #1

    BİRİ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

    Kurşunun isabet ettiği 1 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Bu arada, kavgada darp edilerek yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zeytinburnu nda kavgaya müdahale eden polise saldırdılar #2

    O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

    Yaşanan olay çevresindeki vatandaşların cep telefonu kamarasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin tarafları ayırmaya çalıştığı, bir grubun ellerinde sopalarla polislere saldırdığı, kargaşanın yaşandığı ve silah seslerinin duyulduğu görülüyor.

    Zeytinburnu nda kavgaya müdahale eden polise saldırdılar #3

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