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    Zeytinburnu’nda kaza: 4 yaralı

    Zeytinburnu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 00:47
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 01:18
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    Zeytinburnu’nda kaza: 4 yaralı

    Zeytinburnu saat 23.00 sıralarında 10. Yıl Caddesi ile Muharrem Aksoy Caddesi'nde bulunan kavşakta kaza gerçekleşti.

    Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

    2'Sİ KADIN 4 KİŞİ YARALANDI

    Muharrem Aksoy Caddesi’nden gelen 34 YR 4259 plakalı otomobil ile 10. Yıl Caddesi’nde seyir halinde olan 34 BP 7428 plakalı otomobil yol kesişiminde çarpıştı.

    Kazada 34 BP 7428 plakalı aracın sürücüsü Celal C. ve aynı araçta bulunan iki kadın yolcu ile diğer aracın sürücüsü Mustafa A. yaralandı.

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    YARALILAR SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALESİ SONRASI, HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde dubalarla önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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