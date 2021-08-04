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    Zeytinburnu'nda kazı çalışmasında kaza

    Zeytinburnu'nda kazı çalışması yapan işçilerin elektrik kablolarını koparması üzerine meydana gelen patlamada, bir kişi yaralandı.
    • AA
    • 04.08.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 15:31
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    Zeytinburnu'nda kazı çalışmasında kaza

    İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 53. Sokak'taki 5 katlı binanın önünde kazı çalışması yapan iki işçinin, yanlışlıkla yer altından geçen elektrik kablolarını koparmaları üzerine patlama meydana geldi.

    Patlama sonrası oluşan hafif çaplı yangında, işçilerden biri kolundan yaralandı.

    Patlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    İŞÇİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

    Zeytinburnu'nda kazı çalışmasında kaza VİDEO

    Zeytinburnu nda kazı çalışmasında kaza #1

    Zeytinburnu nda kazı çalışmasında kaza #2

    Zeytinburnu nda kazı çalışmasında kaza #3

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