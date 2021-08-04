- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Zeytinburnu'nda kazı çalışmasında kaza
Zeytinburnu'nda kazı çalışmasında kaza
Zeytinburnu'nda kazı çalışması yapan işçilerin elektrik kablolarını koparması üzerine meydana gelen patlamada, bir kişi yaralandı.
- AA
- 04.08.2021 - 15:01
- Güncelleme : 04.08.2021 - 15:31
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 53. Sokak'taki 5 katlı binanın önünde kazı çalışması yapan iki işçinin, yanlışlıkla yer altından geçen elektrik kablolarını koparmaları üzerine patlama meydana geldi.
Patlama sonrası oluşan hafif çaplı yangında, işçilerden biri kolundan yaralandı.
Patlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İŞÇİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Zeytinburnu'nda kazı çalışmasında kaza VİDEO