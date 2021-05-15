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    Zeytinburnu'nda kemerli kavga

    Birbirlerini kemerlerle darbeden iki grup arasındaki kavga, çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 12:36
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    Zeytinburnu'nda kemerli kavga

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Beştelsiz Mahallesi üzerinde yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    KEMERLERLE SALDIRDILAR

    Taraflar birbirlerine yumruk, tekme ve kemerlerle saldırdı. Kavga, olaya karışan kişilerin kaçmasıyla sona erdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Zeytinburnu'nda kemerlerle birbirlerine saldırdılar

    Zeytinburnu nda kemerli kavga #1

    Zeytinburnu nda kemerli kavga #2

    Zeytinburnu nda kemerli kavga #3

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