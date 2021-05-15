Zeytinburnu'nda kemerli kavga

Birbirlerini kemerlerle darbeden iki grup arasındaki kavga, çevredekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Beştelsiz Mahallesi üzerinde yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KEMERLERLE SALDIRDILAR

Taraflar birbirlerine yumruk, tekme ve kemerlerle saldırdı. Kavga, olaya karışan kişilerin kaçmasıyla sona erdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'nda kemerlerle birbirlerine saldırdılar