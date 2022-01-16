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- Zeytinburnu’nda kıyafeti mankenle birlikte çaldı
Zeytinburnu’nda kıyafeti mankenle birlikte çaldı
Cadde üzerinde yürüyen bir kişi, dükkanın önünde bulunan kıyafetleri beğenince giydirilen manken ile birlikte çaldı. O anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
- İHA
- 16.01.2022 - 10:17
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi 58. Bulvar Caddesi’nde yürüyen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi giyim mağazasının önünde bulunan mankenin üzerindeki kıyafetleri beğendi.
Dükkanı biraz geçtikten sonra tekrar geri dönen şahıs, manken ile birlikte kıyafetleri çalıp hızla olay yerinden uzaklaştı.
DÜKKAN SAHİBİ HEMEN POLİSİ ARADI
Durumu fark eden dükkan sahibi, polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, mankeni ve giysileri çalan kişiyi tespit etmek için civarda bulunan güvenlik kamerasını aldı.
O ANLAR KAMERADA
Hırsızlık anlarının güvenlik kamerasına anbean yansıdığı tespit edildi.
Polis kıyafetleri ve mankeni çalan kişiyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.