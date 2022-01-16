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Zeytinburnu’nda kıyafeti mankenle birlikte çaldı

Zeytinburnu’nda kıyafeti mankenle birlikte çaldı

Cadde üzerinde yürüyen bir kişi, dükkanın önünde bulunan kıyafetleri beğenince giydirilen manken ile birlikte çaldı. O anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.