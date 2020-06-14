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Tüpteki gaz sıkışması sonucu gerçekleşen patlama sonucunda 1 kişi yaralanırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir lokantada, sanayi tipi tüpte gaz sıkışması sonucu patlama gerçekleşti.

1 YARALI

Patlamanın etkisiyle iki katlı binanın alt katındaki lokantada büyük çapta maddi hasar oluşurken, iş yerinde çalışan ve Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Patlama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Zeytinburnu'nda lokantada patlama