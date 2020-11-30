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Zeytinburnu'nda maskeli hırsızlar, araçtan ses sistemi çaldı

Zeytinburnu'nda maskeli hırsızlar, araçtan ses sistemi çaldı

Cerrahi maskeli ve kapüşonlu iki hırsız, park halindeki araçtan 10 bin lira değerinde ses sistemi çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis çalışma başlattı.