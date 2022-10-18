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- Zeytinburnu'nda moto kuryelerin motosikletini kullanan garson kaza yaptı
Zeytinburnu'nda moto kuryelerin motosikletini kullanan garson kaza yaptı
Tur atmak için bindiği motosikleti çalıştıran garson, önce kaldırıma daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
- 18.10.2022 - 09:25
- Güncelleme : 18.10.2022 - 09:56
Acemi motosikletli facianın eşiğinden döndü...
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bir lokantada çalışan garson, moto kuryelerin kullandığı motosiklete binerek gezmek istedi.
Önce kaldırıma sonra müşterilere çarptı
Araca binerek çalıştırdığı sırada kontrolü kaybeden genç çocuk, önce kaldırıma ardından yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü.
DHA'nın aktarımına göre; kazada ağır yaralanan olmadı.
O anlar kamerada
O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, genç çocuğun motosikleti düzeltmeye çalıştığı sırada yayaların üzerine giderek yere düştüğü görülüyor.
Zeytinburnu'nda moto kuryelerin motosikletini kullanan garson kaza yaptı VİDEO