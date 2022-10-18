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Zeytinburnu'nda moto kuryelerin motosikletini kullanan garson kaza yaptı

Zeytinburnu'nda moto kuryelerin motosikletini kullanan garson kaza yaptı

Tur atmak için bindiği motosikleti çalıştıran garson, önce kaldırıma daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.