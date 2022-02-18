Zeytinburnu'nda öğrenci, okul koridorunda can verdi

Şemsettin Sami Ortaokulu'nda 5'inci sınıfı okuyan 11 yaşındaki öğrenci, koridorda bir anda yığıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Şemsettin Sami Ortaokulu'nda okuyan 11 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi Kubilay Cemal öztürk, koridorda koşmaya başladı.

Bu esnada bir anda yere yığılan Kubilay'ın nefes alamadığını gören öğretmenleri, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk müdahaleyi okulda yapan sağlık ekipleri, çocuğu çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. 11 yaşındaki Kubilay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

"YALAN OLDUĞUNU SÖYLESİNLER"

Küçük Kubilay'ın ailesi ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Öztürk, “Oğlum o benim, daha 11 yaşındaydı. Yalan olduğunu söylesinler” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"NEFES ALAMIYOR DEDİLER"

Okuldaki 6’ıncı sınıf öğrencisi Hira Nur Öztürk, “Koşarken düşmüş. Bayılıp, titremiş. Öğretmenler odasına götürüp, ambulansa haber vermişler. Kalp masajı falan yaptılar. Nefes almıyor dediler. Bizi oraya yaklaştırmadılar. Öğretmenler şuan üzgün ağlıyorlar” diye konuştu.

"KAYITLARA GÖRE KENDİ KENDİNE YERE DÜŞMÜŞ"

Hayatını kaybeden çocuğun amcası Eyüp Öztürk, “Okulda teneffüste kantine giderken yere düşüyor. Hemen müdahale ediyorlar. 15-20 dakika kalp masajı yapılmış. Sonra derhal hastaneye getirmişler. Hastanede vefat etmiş. Şimdi Adli Tıp Kurumu’na gidecek. Orada da ölüm sebebi araştırılacak. Kamera kayıtlarındaki görüntülere göre kendi kendine yere düşmüş” dedi.