Haberler

3. Sayfa Haberleri

Zeytinburnu’nda okul çıkışında bıçaklı kavga

Zeytinburnu’nda okul çıkışında bıçaklı kavga

Kız meselesi yüzünden kavgaya tutuşan iki gruptaki çocuklardan biri, bıçaklı saldırı sonucu hastanelik oldu.