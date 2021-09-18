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    Zeytinburnu’nda okul çıkışında bıçaklı kavga

    Kız meselesi yüzünden kavgaya tutuşan iki gruptaki çocuklardan biri, bıçaklı saldırı sonucu hastanelik oldu.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 18:00
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    Zeytinburnu’nda okul çıkışında bıçaklı kavga

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde lise öğrencileri olduğu öne sürülen iki grup, okul çıkışı Mithatpaşa tramvay durağının önünde kız meselesi yüzünden tartışma yaşadı.

    Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    1 YARALI

    Kavgada 1 kişi karnından bıçaklanarak yaralanırken, çevrede bulunan sivil polis ekipleri olaya müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Grup polisten kaçarken yaralı çocuk sivil polis aracının önüne yığıldı.

    Zeytinburnu’nda okul çıkışında bıçaklı kavga

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Zeytinburnu’nda okul çıkışında bıçaklı kavga #1

    Zeytinburnu’nda okul çıkışında bıçaklı kavga #2

    Zeytinburnu’nda okul çıkışında bıçaklı kavga #3

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