Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
613.991
2.11%
BTXN Coin
39.38
0.33%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 1 C

    Zeytinburnu'nda ölen Bangladeşli kadının eşi serbest bırakıldı

    Bangladeşli Sümeyye Akdar kaldığı odada boynundan iple pencerenin kol kısmına asılı bir şekilde bulundu. Polis bir gece önce kavga ettikleri öğrenilen Sümeyye Akdar'ın eşi R.İ.'yi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 10:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeytinburnu'nda ölen Bangladeşli kadının eşi serbest bırakıldı

    İstanbul Zeytinburnu, Merkezefendi Mahallesi'nde 17 Mart 2022 tarihinde bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Bangladeş uyruklu Sümeyye Akdar'ın kaldığı odanın pencere koluna iple boynundan asılı bir şekilde buldu.

    Yapılan incelemede Sümeyye Akdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Sümeyye Akdar'ın bir gece önce kavga ettiği birlikte kaldığı eşi Bangladeş uyruklu Refik İ.'yi gözaltına aldı.

    BOYNUNDA VE YANAĞINDA TIRNAK İZLERİ ÇIKTI

    Yapılan incelemede Refik İ.'nin boyun kısmında tırnak izleri olduğu belirlendi. Ayrıca ceset üzerinde yapılan inceleme de Sümeyye Akdar'ın da yanağında tırnak izleri bulunduğu belirlendi.

    "EŞİM ASILI DURUYORDU"

    Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Refik İ. "Eşimle birlikte yaşadığımız dairenin bir odasında kalıyorduk. Diğer odalarda başkaları kalıyordu. Bir gece onunla tartıştık. Aramızda kavga çıktı. Ancak daha sonra olay yatıştı. Ben ertesi gün sabah 08.00'de kalkarak işe gittim. Akşam döndüğümde oda kapısının kilitli ve açılmadığını gördüm. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeri girdim. Eşim boynunda iple pencere kapı koluna asılı bir şekilde duruyordu. Hemen polise haber verdim." dedi.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Refik İ. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

    Zeytinburnu nda ölen Bangladeşli kadının eşi serbest bırakıldı #1

    Zeytinburnu nda ölen Bangladeşli kadının eşi serbest bırakıldı #2

    Zeytinburnu nda ölen Bangladeşli kadının eşi serbest bırakıldı #3

    Zeytinburnu nda ölen Bangladeşli kadının eşi serbest bırakıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    İstanbul’da 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu
    3. Sayfa

    İstanbul’da 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu

    BIST 50 endeksinde açığa satış bugün de geçerli
    Ekonomi

    BIST 50 endeksinde açığa satış bugün de geçerli

    Görüş Bildir