Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

D - 100 Karayolu'nda sürücüsünün bir anda şerit değiştirdiği otomobil, sağında ilerleyen motosiklete çarparken, motosiklet sürücüsü Osman Çetinbaş olay yerinde hayatını kaybetti.

D - 100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde, sürücüsü Tolga T. (32)'nin bir anda şerit değiştirdiği 34 CHG 503 plakalı otomobil, sağında ilerleyen Osman Çetinbaş'ın (42) kullandığı 16 KNR 83 plakalı motosiklete çarptı.

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi

DHA'nın haberine göre; motosikletiyle birlikte savrulan Osman Çetinbaş bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Osman Çetinbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücü Tolga T. gözaltına alınırken, otomobilin kiralık olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle D - 100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.