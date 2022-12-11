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Zeytinburnu'nda para taşıyan motokuryeye silahlı gasp girişimi

Zeytinburnu'nda para taşıyan motokuryeye silahlı gasp girişimi

Döviz bürosunda çalışan motosikletli kurye, iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Kurye, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanmasına rağmen para dolu çantayı bırakmazken o anlar kaydedildi.