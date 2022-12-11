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- Zeytinburnu'nda para taşıyan motokuryeye silahlı gasp girişimi
Zeytinburnu'nda para taşıyan motokuryeye silahlı gasp girişimi
- 11.12.2022 - 15:34
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Beştelsiz Mahallesi'nde, 9 Aralık Cuma günü, bir döviz bürosunun motosikletli kuryesi, bankaya yüklü miktarda para götürmeye başladı.
Kurye, tam o sırada, kendisini takip eden motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı.
Takip edildiğini fark eden kurye, motosikletinden inip para dolu çantayla kaçmaya çalıştı. Bu sırada şüpheliler, kuryenin arkasından ateş etti.
Kurye çantayı kaptırmadı
Kurye, vücuduna isabet eden mermilerle yaralanarak yere düşerken motosikletten inen şüphelilerden biri, para dolu çantayı almaya çalıştı.
Yaralı kuryenin çantayı bırakmaması üzerine şüpheliler, motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
O anlar kaydedildi
DHA'nın haberine göre; ambulansla hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, gasp girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı ve gasp girişimi, güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.
Çevredekiler kuryeyi, yaralı halde sokak ortasında yatarken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
"Saldırıya uğradım, dikkat edin"
Görüntülerde, yaralı kuryenin cep telefonu ile iş arkadaşlarını arayarak, "Saldırıya uğradım, dikkat edin." dediği duyuluyor.