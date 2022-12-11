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    Zeytinburnu'nda para taşıyan motokuryeye silahlı gasp girişimi

    Döviz bürosunda çalışan motosikletli kurye, iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Kurye, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanmasına rağmen para dolu çantayı bırakmazken o anlar kaydedildi.
    • 11.12.2022 - 15:34
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    Zeytinburnu'nda para taşıyan motokuryeye silahlı gasp girişimi

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Beştelsiz Mahallesi'nde, 9 Aralık Cuma günü, bir döviz bürosunun motosikletli kuryesi, bankaya yüklü miktarda para götürmeye başladı.

    Kurye, tam o sırada, kendisini takip eden motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı.

    Takip edildiğini fark eden kurye, motosikletinden inip para dolu çantayla kaçmaya çalıştı. Bu sırada şüpheliler, kuryenin arkasından ateş etti.

    Kurye çantayı kaptırmadı

    Kurye, vücuduna isabet eden mermilerle yaralanarak yere düşerken motosikletten inen şüphelilerden biri, para dolu çantayı almaya çalıştı.

    Yaralı kuryenin çantayı bırakmaması üzerine şüpheliler, motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; ambulansla hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Polis, gasp girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı ve gasp girişimi, güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

    Çevredekiler kuryeyi, yaralı halde sokak ortasında yatarken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    "Saldırıya uğradım, dikkat edin"

    Görüntülerde, yaralı kuryenin cep telefonu ile iş arkadaşlarını arayarak, "Saldırıya uğradım, dikkat edin." dediği duyuluyor.

    Zeytinburnu nda para taşıyan motokuryeye silahlı gasp girişimi #1

    Zeytinburnu nda para taşıyan motokuryeye silahlı gasp girişimi #2

    Zeytinburnu nda para taşıyan motokuryeye silahlı gasp girişimi #3

    Zeytinburnu nda para taşıyan motokuryeye silahlı gasp girişimi #4

    Zeytinburnu nda para taşıyan motokuryeye silahlı gasp girişimi #5


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