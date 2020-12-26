Çaldıkları aracı bırakarak yaya olarak kaçan 4 şüpheliden biri, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, 34 ZD 9159 plakalı panelvan aracı çalan 4 şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Trafik nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen şüpheliler bir süre sonra araçtan inip, yaya olarak kaçmaya devam etti.

HIRSIZLARDAN BİRİNE ARAÇ ÇARPTI

Şüphelilerden biri bariyer ve tellerden atlayarak yolun karşısına geçmek isterken, o sırada Ümit Taner'in kullandığı 34 TB 3793 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.

Zeytinburnu'nda polisten kaçan hırsıza otomobil çarptı VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıyı polis eşliğinde Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.